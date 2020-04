Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Разработчики предстоящей игры Quantum Error заявили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Об этом 12 апреля сообщил портал Screen Rant.

Во время общения с поклонниками в соцсети Twitter создатели игры подчеркнули, что при разработке Quantum Error они прежде всего ориентируются на PS5. Только после того, как игра выйдет на консоли нового поколения, они займутся её портированием на PS4.

Кроме того, они также дали понять, что игра какое-то время будет эксклюзивом платформы PlayStation.

«В настоящее время нет планов по поводу переноса QE (Quantum Error — ИА REGNUM) на Xbox или ПК», — написали разработчики.

Quantum Error будет представлять собой научно-фантастический шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), действие которого будет происходить в космосе. Ожидается, что его релиз состоится в четвёртом квартале 2021 года. Разработкой занимается студия TeamKill Media, которая ранее выпустила игру Kings of Lorn: The Fall of Ebris.

