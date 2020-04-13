Хух-Хото, Китай, , 03:13 — REGNUM В городе Маньчжурия во Внутренней Монголии Китая на границе с Россией выявлено 34 новых «импортных» случаев заражения коронавирусом, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в местной комиссии здравоохранения, все пациенты прибыли в Маньчжурию, являющуюся крупнейшим сухопутным портом на границе с Россией, из России.

В настоящее время 114 подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено во Внутренней Монголии, из которых 70% — прибывшие в регион из России через Маньчжурию.

В настоящее время власти города перестраивают некоторые госпитали в специальные места для лечение большего числа пациентов, заразившихся коронавирусом. Четыре медицинские группы общей численности 115 человек прибыли из города Хулун-Буир в Маньчжурию для оказания помощи и консультации в лечении пациентов.