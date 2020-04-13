Алдан, Якутия, , 03:10 — REGNUM Для недопущения распространения коронавируса глава Якутии Айсен Николаев по рекомендации главного государственного санитарного врача республики 12 апреля ввёл на территории Алдана карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

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«Наиболее сложная ситуация в Алданском районе. COVID-19 заболели супруги, жители Алдана, прилетевшие из Москвы через Якутск. Несмотря на предписания и рекомендации, один из супругов нарушил режим самоизоляции и работал на центральном рынке районного центра. На 12 апреля в Алдане зарегистрировано 5 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся более 100 контактных лиц, в том числе 80 человек в обсерваторе», — сказал Айсен Николаев.

Для всех жителей Алдана до особого распоряжения будут действовать ограничительные меры, в частности, ограничен выезд и въезд за пределы Алдана в другие населённые пункты в личных целях.

Жителям Алдана, находящимся или работающим за пределами города, запрещено возвращаться в Алдан. Выезд будет разрешён только после нахождения в обсерваторе в течение 14 дней и получения отрицательного результата на коронавирус.

Действует пропускная система, стоят круглосуточные посты полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, «Российские железные дороги» приостанавливают выполнение нескольких десятков рейсов дальнего следования с 15 апреля из-за падения спроса на фоне ситуации с коронавирусом.