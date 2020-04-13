Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Некоторые геймеры стали высказывать опасения по поводу того, что новый геймпад DualSense для консоли PlayStation 5 будет оборудован микрофоном. На это 12 апреля обратил внимание портал Screen Rant.

В частности, пользователь Twitter под ником Bo Moore написал, что встроенные в DualSense микрофоны являются «огромной проблемой», угрожающей личной жизни будущих владельцев PlayStation 5.

«Ответственность за то, чтобы игры по умолчанию отключали голосовой чат теперь ложится на разработчиков, в противном случае многие люди не поймут, что их контроллер передаёт звуки из их гостиной», — заявил Bo Moore.

В комментариях к публикации один из пользователей отметил, что Sony в свою очередь стоило бы реализовать аппаратную возможность отключения микрофонов.

https://twitter.com/usebomswisely/status/1247623869881446400

Sony опубликовала фотографии нового конроллера PlayStation 5 7 апреля 2020 года. Позже в сети обнаружили патент компании, в котором говорилось, что геймпад получит три встроенных микрофона, которые, благодаря своему расположению, будут «улавливать» звук подобно человеческому уху и смогут «отсекать» посторонние звуки.

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