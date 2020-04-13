Сан-Сальвадор, , 02:38 — REGNUM Автолюбителям, передвигающимся по городам Сальвадора во время карантина без законных оснований, грозит лишение водительских прав. Об этом заявил в Twitter президент центральноамериканской страны Найиб Букеле.

Президент надеется, что очередное ужесточение наказания будет стимулировать граждан страны к соблюдению установленных во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2 правил. В числе мер, которые будут введены в стране с понедельника 13 апреля, Букеле отметил также обязательное ношение маски на улице.

«Те, кто нарушает карантин, как и те, кто не носит маску и управляет транспортными средствами без оправдания, также будут доставлены в контролируемые карантинные центры, где они будут находиться в течение 30 дней», — заявил президент Сальвадора.

Напомним, карантинные меры введены в стране до 28 апреля. Согласно последним данным, в Сальвадоре выявлено 125 зараженных, шестеро из них скончались.