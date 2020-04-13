Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Поклонник Hitman посчитал, сколько всего людей убил главный герой за свою «карьеру» во всех основных играх серии (не считая спин-оффов). Публикация была выложена 12 апреля на форуме Reddit.

https://twitter.com/screenrant/status/1249444532330037248

Пользователь под ником Iamtheguy55 сопроводил свой пост изображением, на котором было показано число жертв Агента 47. При этом он разделил все «цели» на разные категории.

Таким образом, удалось выяснить, что с момента релиза Hitman: Codename 47 главный герой убил 348 человек (по уточнённым данным, которые позже были приведены в посте).

Стоит отметить, что речь идёт только об основных целях или тех персонажах, которых Агенту 47 необходимо было устранить для выполнения задачи. В это число также не входят убийства, совершенные не главным героем.

Оригинальная игра Hitman: Codename 47, разработанная студией IO Interactive, вышла 21 ноября 2000 года. После этого компания выпустила ещё шесть игр в рамках франшизы. Релиз последней — Hitman 2 — состоялся 13 ноября 2018 года на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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