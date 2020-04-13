Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории США увеличилось до 550 016, 12 апреля сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Также, в стране умерло 21 733 пациентов с диагнозом COVID-19. Еще 32 728 человек излечились от данного заболевания.

Всего на новую коронавирусную инфекцию в США было проведено 2,8 миллиона тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что в штате Нью-Йорк прослеживается положительная динамика с увеличением количества свободных коек в медицинских учреждениях.

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