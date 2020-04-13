Вашингтон, , 02:07 — REGNUM В ближайшее время в игре Fortnite может появиться оружие, с помощью которого можно будет сбивать вертолёты Choppa. Об этом 12 апреля сообщил портал Comicbook.

Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом), известный под ником FireMonkey, обнаружил информацию о том, что разработчики могут добавить в Fortnite оружие под названием MistyBop — ракетницу, которая устанавливается на вертолёт.

Он также нашел звуковой файл, который, предпололжительно, будет проигрываться при прикреплении этой установки к Choppa.

Издание отмечает, что это оружие в итоге может оказаться лишь нереализованной задумкой разработчиков и не появиться в игре. При том, что в утекших в сеть файлах датамайнер также обнаружил упоминание о ещё пяти видах оружия, в число которых входит ещё одна ракетная установка.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в соцсетях набирает популярность хештег #RIPFortnite. Геймеры сопровождают им публикации, в которых жалуются на различные проблемы популярной игры.

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