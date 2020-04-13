Москва, , 01:23 — REGNUM Специальный рейс для вывоза российских граждан с индонезийского острова Бали в Москву назначен на 16 апреля, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

Вылет рейса состоится из столицы Бали города Денпасара в 20:10 по местному времени (15:10 мск). Им могут воспользоваться жители Москвы и Подмосковья. Для этого требуется пройти регистрацию на портале госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта дополнительным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» с острова Бали была проведена эвакуация российских граждан.

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