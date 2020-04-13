Могадишо, , 01:21 — REGNUM Четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за 12 апреля подтвердило министерство здравоохранения Сомали, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что все новые пациенты заразились коронавирусом SARS-CoV-2 на территории страны, за границу они не выезжали. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии составило 25. Еще два человека умерли от болезней, вызванных новым коронавирусом, и один выздоровел.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сомали ввели комендантский час в Могадишо с 15 апреля. Он будет действовать ежедневно с 20:00 до 5:00 по местному времени. Эта мера вводится для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Сомали введут комендантский час