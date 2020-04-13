Джибути, , 01:05 — REGNUM Новых 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Джибути за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Джибути с начала пандемии достигло 434. Также 36 человек, болевших коронавирусной инфекцией, выздоровели 12 апреля и были выписаны из медучреждений Джибути.

Как сообщало ИА REGNUM, первая смерть от заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, в Джибути была зафиксирована 9 апреля. На тот момент в стране было зафиксировано 140 случаев заболевания COVID-19.

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