Бангкок, , 00:51 — REGNUM Порядка 100 тысяч массажисток Таиланда, потерявших работу в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, остались без помощи государства, заявил генеральный директор департамента поддержки служб здравоохранения Тарет Каратнайровонг, сообщает 13 апреля Xinhua.

По словам чиновника, часть массажисток будет иметь право на соцобеспечение, максимальный размер которого составит 7500 бат (около $229). Не охваченные системой социального обеспечение безработные женщины могут находится среди 24 миллионов человек, подавших заявку на ежемесячную поддержку в виде 5000 бат ($153) от министерства финансов.

Однако в ведомстве опасаются, что не все работницы популярной среди туристов сферы услуг получат помощь. В настоящее время департамент составляет список безработных массажисток Таиланда, которых власти намерены поддержать финансово.

По последним данным, в стране выявлено 2558 случаев COVID-19, из них 38 человек скончались.