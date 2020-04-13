Оттава, , 00:50 — REGNUM 24,3 тысячи подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировали в Канаде, 12 апреля передает телеканал CTV со ссылкой на свои источники.

Днем ранее сообщалось о 23 301 случае заражения.

Кроме того, по данным источников, от последствий заболевания COVID-19 в стране скончались уже 713 пациентов. Еще семи тысячам человек удалось излечиться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде из-за эпидемии коронавирусной инфекции до 1 мая закрыты школы. В некоторых регионах страны гражданам запрещено собираться в общественных местах группами более пяти человек.

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