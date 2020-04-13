Москва, , 00:42 — REGNUM Граждан России, находящихся в Израиле, вывезут авиарейсом из Тель-Авива в Москву 20 апреля. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи РФ на специальном Telegram-канале, посвященном эвакуации российских граждан из-за границы.

«Вылет рейса Тель-Авив — Москва состоится 20 апреля 2020 в 14:35», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что если у граждан был в наличии билет на рейс любой авиакомпании и не был сдан, то перелет в Москву будет бесплатным. В противном случае за перелет придется заплатить. Отмечается, что рейс будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

Как сообщало ИА REGNUM, а 14 апреля состоится вывозной рейс из США для граждан России. Сообщалось, что авиарейс вылетит 14 апреля из Нью-Йорка в Москву.

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