Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Пользователи соцсети Instagram заметили, что они теперь могут просматривать онлайн-трансляции Live не только в смартфоне, но и в браузере. Об этом 12 апреля сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1249397686215872512

Стоит отметить, что новый веб-интерфейс позволяет без проблем смотреть трансляции с участием двух человек, в то время как комментарии в приложении для смартфона закрывают нижнюю часть экрана. При просмотре в браузере они располагаются сбоку, что решает проблему.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Instagram запустил серию онлайн-концертов популярных исполнителей. Она проходит в рамках проекта #песнядома: музыканты и певцы будут выступать, находясь у себя дома, при этом они будут соблюдать необычный дресс-код — верхняя часть их одежды будет «концертной», а нижняя — «домашней».

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