Ростов-на-Дону, , 00:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону православные верующие массово нарушили режим самоизоляции и пришли к собору Рождества Пресвятой Богородицы в Вербное воскресенье. Подтверждающие фотоснимки опубликованы в соцсетях и ряде местных интернет-изданий.

Горожане пришли к главному храму донской столицы, несмотря на призыв ростовского губернатора Василия Голубева и митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Некоторые использовали индивидуальные средства защиты — защитные маски и перчатки. Подписчица паблика «Ростов Главный» указала на то, что дистанция между прихожанами не была соблюдена. Кроме того, полицейские пропустили в храм часть православных верующих.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с распространением коронавируса богослужение должно было состояться без прихожан. Однако была организована онлайн-трансляция из Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.

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