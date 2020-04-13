Мурманск, , 00:13 — REGNUM До 128 человек возросло количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Мурманской области. Об этом 12 апреля сообщает оперштаб региона по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на 22:00 мск в регионе подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом. Большинство пациентов с выявленным заражением являются людьми в возрасте от 18 до 45 лет, таких 70% от общего числа. Ещё 21% среди инфицированных составляют пациенты от 46 до 65 лет, 3% — люди от 66 до 80 лет и 5% заразившихся несовершеннолетние.

Среди всех пациентов с выявленным заражением коронавирусом, 10 человек уже выздоровели, 118 госпитализированы.

Также были получены предварительные положительные результаты тестов на коронавирус у 105 человек, пятеро из них были госпитализированы за прошедшие сутки. Ещё 122 человека находятся в больнице по эпидемиологическим показаниям с симптомами ОРВИ, 300 человек находятся в обсервации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС в посёлке Междуречье Кольского района, где был выявлен рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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