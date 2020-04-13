Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Некоторые игроки Grand Theft Auto Online, благодаря ошибке, получили гораздо больше игровых денег, чем должны были в рамках акции, которую недавно запустили разработчики. Об этом 12 апреля сообщил портал Screen Rant.

Об этом они написали на популярном форуме Reddit, сообщив, что им удалось несколько раз получить $500 тыс. во время входа в игру. В частности, об этом написал пользователь Mattelon.

Геймер опубликовал скриншот с сообщением о подарке от Rockstar Games, пояснив, что он видит его уже «третий раз за неделю». Один из комментаторов написал, что он видел такое сообщение четыре раза, однако деньги поступили ему на счёт лишь в трёх случаях.

Ранее студия Rockstar Games объявила, что все без исключения игроки, которые зайдут в GTA Online в апреле 2020 года, получат внутриигровые $500 тыс. Разработчики сообщили, что деньги появятся на счете Maze Bank в течение 7 дней после входа в систему.

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