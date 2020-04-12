Париж, 12 апреля 2020, 23:58 — REGNUM Министерство здравоохранения Франции видит положительный эффект от применения карантинных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, 12 апреля сообщает Agence France-Presse.
Во Франции подтверждено более 95 тыс. случаев заражения коронавирусом и 14 393 смертей от COVID-19. За последние дни число ежедневно выявляемых случаев заболевания и смертности начало снижаться.
Читайте также: Во Франции от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 14393 человек