Санкт-Петербург, , 23:56 — REGNUM Родильный дом №10 был закрыт на карантин в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

По предварительным данным, роддом перестал принимать новых пациенток в связи с подозрением на заражение коронавирусом у одной из поступивших женщин. В настоящее время женщина переведена в больницу имени С. П. Боткина.

В самом роддоме будут сделаны тесты на коронавирус всем пациентам и сотрудникам. Это уже второй по счёту родильный дом в Санкт-Петербурге, в котором введены ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении ограничительных мероприятий на территории родильного дома №16 в Санкт-Петербурге из-за поступившей сюда беременной женщины, у которой было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Пациентку перевели с пневмонией в Клиническую инфекционную больницу им C. П. Боткина.

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