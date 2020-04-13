Санкт-Петербург, , 00:16 — REGNUM Десять пациентов и два медицинских сотрудника Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) проходят обследование в связи с подозрением у них наличия коронавирусной инфекции. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе университета.

«В настоящее время их биологические материалы направлены в организацию, уполномоченную проводить исследования в целях окончательного подтверждения результатов», — говорится в сообщении.

Напомним, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки, 11 апреля, подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В суточном исчислении Петербург за 11 апреля оказался на третьем месте по количеству подтвержденных случаев в России, после Москвы (1306) и Московской области (278).

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