Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Полонники игры популярной игры Fortnite в жанре «королевской битвы» (в конце матча «в живых» должен остаться только один игрок или команда) стали всё чаще публиковать в соцсетях гневные сообщения с хештегом #RIPFortniteFortnite. Об этом 12 апреля сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает: при том, что хештег становится всё более популярным, он не связан ни с одной конкретной проблемой игры. Таким образом геймеры выражают своё накопившееся недовольство по поводу различных внутриигровых вопросов, начиная с неполадок с серверами и заканчивая текущим состоянием игровой системы.

В частности, администраци Twitter-страницы Fortnite News, не связанной с Epic Games, заявила, что изменения в игре, связанные с попыткой разработчиков угодить опытным и профессиональным геймерам, испортили её.

Другие пользователи отмечают, что эти изменения добавили в Fortnite атмосферу конкуренции, сделав её более серьёзной игрой и поэтому менее весёлой.

https://twitter.com/FortniteBRFeed/status/1249173840367882240

Ранее разработчики добавили в игру возможность получения костюма Дэдпула из кинокомиксов Mavel. Этот костюм могут получить владельцы премиального боевого пропуска после выполнения нескольких заданий.

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