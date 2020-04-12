Кишинёв, , 23:23 — REGNUM До 32 человек возросло количество погибших от последствий заболевания COVID-19 пациентов в Молдавии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики на своей странице в Facebook.

За сутки скончались два человека с подтверждённым заражением коронавирусом. Один погибший являлся жителем Тирасполя 59-ти лет, второй погибшей стала женщина 60-ти лет из Штефан-Водэ. Общее количество умерших среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом достигло 32 человек.

Общее количество подтверждённых случаев заражения в Молдавии достигло 1662, за прошедшие сутки было подтверждено 102 новых случая заражения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве экс-министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Руксанды Главан оказать финансовую поддержку абсолютно всем медикам, заразившимся коронавирусной инфекцией.

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