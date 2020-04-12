Париж, , 23:19 — REGNUM Во Франции количество умерших от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 14 393 человек, сообщает 12 апреля Agence France-Presse со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения страны.

За последние сутки в список умерших на территории Франции попал ещё 561 человек.

Кроме того, по последним данным, во Франции подтверждены более 95 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция состоит в первой пятёрке стран мира, где отмечено наибольшее число заражённых коронавирусом и количество умерших от этой инфекции.

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