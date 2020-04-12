Тула, , 22:53 — REGNUM Терапевтическое отделение городской больницы №3 города Тулы временно закрыто на карантин из-за подозрения на коронавирус у одной из пациенток. Об этом сообщает 12 апреля пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Работа отделения на Косой Горе приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ранее в отделении был выявлена пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию, в связи с чем она была переведена в инфекционное отделение городской больницы №11.

Сообщается, что у женщины и находившихся вместе с ней на лечении взяты анализы на коронавирус. Установлен круг лиц, контактировавших с пациенткой. Сотрудники отделения больницы после взятия анализов отправлены домой на самоизоляцию.

По информации министерства, нуждающиеся в медицинской помощи пациенты с заболеваниями терапевтического профиля будут переведены на лечение в терапевтические отделения городских больниц №7 и №11.

Напомним, на территории Тульской области подтверждено 74 случая заражения новым коронавирусом, в том числе три случая — за последние сутки. Восемь пациентов излечились от заболевания. Скончалась 93-летняя женщина, готовившаяся к выписке после прохождения курса лечения и сдачи отрицательного теста на коронавирус.