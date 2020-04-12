Москва, , 23:27 — REGNUM Власти Москвы попросили жителей столицы отнестись с пониманием к увеличившемуся количеству автомобилей скорой помощи с пациентами около медицинских учреждений, которые принимают больных COVID-19. Об этом 12 апреля сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в эфире программы «Время» на Первом канале.

По его словам, в Москве за последние сутки число больных, нуждающихся в госпитализации, возросло до 1,3 тыс., этот показатель в два раза превышает количество больных, которых необходимо было поместить в стационар, еще неделю назад.

«Скорая» везет туда, где появляются койки, а они появляются неравномерно. Такая череда ожидающих машин появляется, когда открывается новая клиника на эти цели», — подчеркнул Хрипун.

Глава столичного депздрава также призвал москвичей отнестись к этим явлениям с пониманием, так как «главное, что всех больных принимают и оказывают им помощь на высоком уровне».

Напомним, ранее в интернете появились видео, на кадрах которых видны вереницы карет «скорой помощи», которые стоят в пробке по направлению к научно-клиническому центру ФМБА в Химках. В столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили эту ситуацию сложной эпидемиологической обстановкой, которая наблюдается в Москве последние дни.

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