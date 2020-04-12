Оттава, , 22:49 — REGNUM Студия Piranha Games добавила в Mechwarrior 5 технологию трассировки лучей DXR Ray Tracing Effects. Об этом 12 апреля сообщил портал DSOGaming.

Разработчики отметили, что эта функция всё ещё находится на стадии бета-тестирования, однако геймеры уже могут включить её в игре после получения очередного обновления.

К сожалению, они не сообщили никакой дополнительной информации. Таким образом, игроки, владеющие видеокартами с поддержкой DXR, сами должны будут сделать выводы по поводу улучшения графики.

В марте 2020 года ИА REGNUM сообщило, что Mechwarrior 5 получит поддержку нового метода сглаживния краёв объектов DLSS 2.0. Он позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia RTX.

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