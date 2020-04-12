Амман, 12 апреля 2020, 22:45 — REGNUM Правительство Иордании продлило чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавирусной инфекции, 12 апреля сообщает агентство Reuters.
Школы, университеты и правительственные учреждения страны продолжат оставаться закрытыми. Медицинские учреждения и предприятия ЖКХ работают.
В ближневосточном королевстве подтверждены 389 случаев коронавирусной инфекции и семь случаев смерти от COVID-19.
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