Каир, , 22:31 — REGNUM Более двух тысяч выявленных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Египте. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба минздрава страны.

По данным официального представителя ведомства, за прошедшие сутки в стране выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составило 13 случаев.

Общее количество подтверждённых случаев заражения достигло 2065, общее число случаев летального исхода среди заражённых коронавирусом составило 159. При этом количество выздоровевших пациентов с выявленным заражением коронавирусом составило 447 человек.

Согласно заявлениям властей Египта, в стране на данный момент удаётся сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Здесь предпринят ряд жёстких предупредительных мер, в том числе продлён на две недели, до 23 апреля, комендантский час.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве погибших за сутки в Египте от последствий заболевания COVID-19.

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