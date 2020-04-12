Могадишо, , 22:30 — REGNUM Комендантский час вводится в Могадишо с 15 апреля, сообщает 13 апреля Goobjoog News.

Комендантский час будет действовать ежедневно с 20:00 по 05:00 (время местное). Эти меры вводятся в рамках противодействия распространению коронавируса.

Кроме того, с середины апреля на улицу столицы Сомали можно будет выходить только за продуктами питания и лекарствами. Открытыми, кроме того, остаются медицинские учреждения.

Напомним, в Сомали количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 21. О первом летальном исходе COVID-19 стало известно 9 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сомали от последствий COVID-19 скончался министр юстиции одного из штатов