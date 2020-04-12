Сан-Паулу, Бразилия, 12 апреля 2020, 22:29 — REGNUM 97-летняя жительница Бразилии Джина Даль Коллето, заболевшая коронавирусной инфекцией, прошла лечение и выписана из больницы, 12 апреля сообщает агентство Reuters.
Коллето, заболевшая 1 апреля и проходившая лечение в госпитале в Сан-Паулу, стала старейшей пациенткой страны, вылечившейся от COVID-19.
К настоящему моменту в Бразилии были подтверждены 21 065 случаев заражения коронавирусом, 1144 человека умерли от COVID-19.
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