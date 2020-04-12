Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Фанаты сняли любительский полнометражный фильм, в основу которого легла популярная видеоигра Detroit: Become Human французской студии Quantic Dream. Он был выложен 11 апреля на YouTube-канале Octopunk Media.

Хронометраж картины составляет около 75 минут, в центре повествования находится андроид по имени Нэинс (Максимилиан Когер), который работает в полиции вместе со своим напарником Гэвином Ридом (Крис Триндаде).

Стоит отметить, что кроме тем человечности андроидов и их отношений с людьми, рассматриваемых в оригинальной видеоигре, авторы картины также решили ввести в сюжет тему гомосексуальных отношений. По сюжету, андроид испытывает влечение к своему коллеге.

Релиз Detroit: Become Human состоялся 25 мая на платформе Sony PlayStaton 4. 12 декабря 2019 года игра вышла на ПК.

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