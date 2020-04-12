Симферополь, , 21:59 — REGNUM Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтверждён в Крыму. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Заражение коронавирусом было подтверждено у жителя Крыма, который в конце марта был в командировке в Москве. По приезду он обратился к врачам с симптомами ОРВИ, скрыв от них факт отъезда из Крыма. После ухудшения состояния ему было проведено тестирование на SARS-CoV-2.

В настоящее время установлен круг контактных лиц гражданина из числа родственников и медработников. Было принято решение о помещении их в обсерватор под наблюдение врачей.

На сегодняшний день в Крыму подтверждено 32 случая заражения SARS-CoV-2. Из них 23 случая заражения завозные, выявлены среди граждан, приехавших в Крым из других регионов, а девять случаев заражения выявлены среди местных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 31 случаев заражения коронавирусом, выявленном в Республике Крым.

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