Анкара, , 22:32 — REGNUM В Турции завели административные дела в отношении 18 770 граждан, которые нарушили режим двухдневного комендантского часа. Об этом 12 апреля сообщили в турецком министерстве внутренних дел.

«С момента введения комендантского часа были приняты судебные или административные меры по отношению к 18 770 гражданам, которые нарушили его режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее число граждан Турции соблюдают режим комендантского часа и не выходят из своих домов.

Напомним, ранее в Турции ввели запрет на выход из дома, который должен продлится с 11 по 12 апреля. Режим 48-часового комендантского часа должны были соблюдать жители 30 городов, включая столицу страны, а также граждане, проживающие в провинции Зонгулдак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения ТурцииФахреттин Коджазаявил, что число пациентов, заболевших COVID-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии впервые начало сокращаться.

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