Москва, , 21:48 — REGNUM Ещё десять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за последние сутки. Об этом сообщили вечером 12 апреля в оперативном штабе столицы.

Как уточняется, возраст умерших — от 39 до 90 лет. У всех пациентов имелись сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз. 39-летний мужчина страдал гипертонией.

Согласно последним официальным данным, в столице скончались уже 697 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Москве подтверждено 10 158 случаев заболевания.