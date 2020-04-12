Киншаса, , 21:33 — REGNUM Девочка 11 месяцев скончалась в ДР Конго, заболев лихорадкой Эбола, сообщает 12 апреля Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Конго во второй декаде апреля намеревались объявить об окончании эпидемии Эболы, поскольку полтора с лишним месяца в стране не было ни одного случая заражения этим вирусом.

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Однако 10 апреля в стране скончался молодой мужчина, у которого была обнаружена лихорадка Эбола. После этого в ВОЗ заявили, что об окончании эпидемии объявлять рано.

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