Рига, , 22:11 — REGNUM Вчера, 11 апреля, на 66-ом году жизни скончался сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Юрий Петропавловский. Об этом 12 апреля сообщается на странице партии в социальной сети Facebook.

Отмечается, один из лидеров движения за защиту русскоязычных граждан в Латвии ушел из жизни в результате тяжелой болезни, несмотря на которую Петропавловский продолжал выполнять свой профессиональный и общественный долг.

«Юрий Петропавловский останется для русских Латвии, для нашей партии, для его товарищей и друзей — человеком действия, защитником ценностей, примером в постановке и достижении целей — установления справедливости и равноправия в обществе», — говорится в сообщении.

Напомним, в последние 25 лет Юрий Петропавловский активно занимался общественной жизнью и политикой. Он был одним из лидеров Школьной революции 2003−2004 годов в Латвии, когда сплотил вокруг общей идеи защиты русского образования в прибалтийском государстве русских журналистов и издателей Латвии. Петропавловский вёл предвыборные кампании партии, а также налаживал сотрудничество с региональными партиями Евросоюза.

В партии подчеркнули, что Петропавловский стал первым латвийцем, которому специальным решением правительства было отказано в получении гражданства Латвии, что не позволяло ему голосовать и выдвигать свою кандидатуру на выборы.

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