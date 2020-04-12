Таллин, , 21:08 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в Эстонии могут продлить до середины мая, передаёт 12 апреля TRE Raadio.

По словам эстонского министра финансов Мартина Хельме, 30 апреля режим ЧП не отменят, а продлят — как минимум, на полмесяца.

Всё будет зависеть, отметил чиновник, от динамики роста случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, режим ЧП в Эстонии действует с 13 марта по 30 апреля включительно. Количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в стране достигло 1309, летальных исходов 25.

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