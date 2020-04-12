Женева, Швейцария, , 20:57 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире возросло за прошедшие сутки более, чем на 85 тысяч. Об этом 12 апреля сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на 11:00 мск 12 апреля в мире зарегистрировано 1 696 588 инфицированных SARS-CoV-2, из них 105 952 умерших от последствий заражения. За прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло на 85 679, а число летальных исходов выросло на 6 262 случая.

Первое место по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире у Европейского региона: здесь зафиксировано 880 106 случаев заражения коронавирусом и 74 237 случаев летального исхода. Вторую позицию занимают страны Южной и Северной Америки, где выявлено 573 940 человек, заражённых коронавирусом, из них 21 531 умер.

На третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 находится Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, относятся Япония и Китай. Здесь подтверждено 120 116 случаев инфицирования коронавирусом и 4 058 летальных исходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало данные ВОЗ по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом среди медработников в мире.

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