Париж, 12 апреля 2020, 20:52 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом во Франции достигло 95 403, сообщили 12 апреля во французском минздраве.
За сутки в стране выявлено, по данным минздрава, 1688 случаев COVID-19 и 315 летальных исходов.
Общее количество летальных исходов вызванного коронавирусом заболевания достигло 14 393.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля французский президент Эммануэль Макрон выступит с видеообращением. Ожидается, что он объявит о продлении карантина.
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