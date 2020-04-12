Мехико, , 20:38 — REGNUM Председатель совета директоров Мексиканской фондовой биржи Хайме Руис Сакристан скончался в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 12 апреля на странице финансового института в Twitter.

«Руководство и сотрудники выражают соболезнования семье и друзьям Хайме Руиса Сакристана, мы сожалеем об этой большой потере», — говорится в сообщении.

О заражении коронавирусом 71-летнего главы Мексиканской фондовой биржи стало известно ещё в середине марта. До последнего времени он находился под наблюдением медиков.

Всего, согласно последним данным, в Мексике выявлено уже более 4,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 273 пациента скончались.