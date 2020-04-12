Берн, , 20:33 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии достигло 25 300, сообщили 12 апреля в Федеральном управлении здравоохранения.

За минувшие сутки заражение коронавирусом выявлено, по данным швейцарского минздрава, у 400 человек, что на 192 случая меньше, чем было обнаружено сутками ранее.

Количество летальных исходов достигло в Швейцарии 858, причём за сутки, по официальным данным, скончались 27 пациентов.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Швейцарии действует до 26 апреля.

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