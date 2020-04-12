Иерусалим, , 20:32 — REGNUM Власти Израиля заблокировали выезды из нескольких районов Иерусалима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 12 апреля сообщает агентство Reuters.

Полный карантин и запрет на выезд в основном коснулся ультраортодоксальных густонаселенных районов. В районах закрыты синагоги, из домов разрешено выходить только за продуктами.

В Израиле подтверждены 10 878 случаев COVID-19 и 103 смерти от заболевания. На Западном берегу и в секторе Газа подтверждены 268 случая коронавирусной инфекции, умерли два человека.

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