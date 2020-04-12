Нью-Дели, , 20:18 — REGNUM Министерство финансов Индии ужесточило политику выделения средств на программы Минобороны страны из-за финансово-экономического эффекта от пандемии коронавируса COVID-19, сообщает 12 апреля Jane's Defence Weekly.

Издание основывает свой прогноз на том, что 8 апреля Минфин Индии призвал военное ведомство скорректировать программы 2020−2021 финансового года с учетом сокращения финансирования.

По некоторым данным, индийские власти не ожидают экономических улучшений как минимум до марта 2021 года.

Какие именно программы Минобороны Индии пострадают от недофинансирования, издание не уточняет, но утверждает, что это будет серьёзным ударом по планам модернизации армии и флота.

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