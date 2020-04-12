Воронеж, , 20:02 — REGNUM В Воронеже 12 апреля скончался второй пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона по противодействию распространению инфекции.

Как уточняется, умер 63-летний гражданин Армении, прибывший в Воронеж из Москвы в конце марта. С 8 апреля мужчина находился на искусственной вентиляции лёгких, лечение осложнялось наличием у него серьёзных хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

В оперштабе отметили, что врачи «использовали самые актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения больного», а также консультировались по телемедицинской связи с ведущими специалистами одного из федеральных центров, тем не менее спасти пациента не удалось.

Напомнмим, ранее сегодня стало известно, что в Воронеже скончалась 63-летняя женщина, у которой предварительный анализ на коронавирус был положительным.

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