Москва, , 19:44 — REGNUM Граждан России доставит на родину 14 апреля вывозной авиарейс из аэропорта Нью-Йорка. Об этом 12 апреля сказано в сообщении, размещённом в Telegram-канале Минкомсвязи России.

Авиарейс № AFL 1032 вылетит 14 апреля из аэропорта Нью-Йорка в Москву в 19:20 по местному времени. Количество мест на борту самолёта ограничено, поэтому всем гражданам РФ в США необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг. Списки будут сформированы в порядке живой очереди.

Уточняется, что авиарейс предназначен для вывоза российских граждан, проживающих в Москве и Московской области. В случае, если у гражданина будет билет на авиарейс любой российской авиакомпании и он не был сдан, перелёт для такого гражданина будет осуществляться бесплатно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гражданах России, ожидающих вывозного авиарейса в аэропорту города Токио в Японии.

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