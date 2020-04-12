Москва, , 19:38 — REGNUM Граждане России начали ощущать негативные экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует опрос НИУ ВШЭ, результаты которого опубликованы в газете «Коммерсант».

Согласно результатам опроса, проведенного в апреле, только 22% респондентов заявили, что их доходы остались на прежнем уровне. При этом в аналогичном опросе в марте об этом заявили 59% опрошенных.

При этом среди тех, кто в апреле не столкнулся со снижением доходов — 39% государственные служащие, 31% — сотрудники бюджетных организаций и только 18% — сотрудники коммерческих компаний.

32% опрошенных заявляют, что их доходы значительно снизились.

24% опрошенных утверждают, что они полностью лишились дохода.

В Москве лишившихся доходов меньше, чем в целом по стране — 16,5%.

При этом 39% опрошенных заявили, что их повседневные расходы увеличились из-за роста цен. Только 17% сказали, что расходы остались на прежнем уровне.

В ходе опроса респондентов просили оценить по 10-балльной шкале возможность решения возникших экономических проблем в течение ближайших нескольких месяцев. Опрошенные оценили такую возможность в 2,32 балла — то есть такой возможности они не видят.

Также очень низко граждане оценивают возможности взятия эпидемии под контроль в течение ближайшего месяца — она составляет 3,65 балла по десятибалльной шкале.

Опрос проводился в период 4−5 апреля, среди 3065 респондентов.