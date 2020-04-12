Рим, , 19:34 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Италии достигло 156 363, сообщает 12 апреля Reuters.

За минувшие сутки количество случаев заражения выросло на 4092, а количество летальных исходов — на 431.

Общее количество летальных исходов COVID-19 в Италии достигло 19 899. Информация получена от итальянского департамента гражданской защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Италия находится на третьем месте в мире по количеству подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 после США и Испании.

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