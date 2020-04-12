Вязьма, Смоленская область, , 19:33 — REGNUM Въезд и выезд на территорию Вязьмы Смоленской области ограничен с 18:00 12 апреля до 30 апреля, сообщили в региональном оперштабе. Решение принял губернатор Алексей Островский в связи с ситуацией по коронавирусу в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

«Ограничения будут действовать для граждан, у которых нет регистрации по месту жительства в границах данного населенного пункта. Исключение составят лишь те, кто направляется в Вязьму по долгу службы — врачи, сотрудники МЧС и иных ведомств, чья задача — обеспечить здоровье и безопасность граждан. Однако и им, прежде чем попасть в райцентр, придется пройти процедуру термометрии. Если температура будет выше 37 градусов, въезд гражданину будет запрещен, а его самого полагается доставить в ближайшую больницу», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее коронавирус был заподозрен у одного из сотрудников интерната. На данный момент тестирование прошли 306 сотрудников и жильцов учреждения. В результате положительный результат зафиксирован у одного человека, под подозрением на заражение находится 86 человек.

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