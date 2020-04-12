Дамаск, 12 апреля 2020, 19:47 — REGNUM Военные «Демократических сил Сирии», состоящих преимущественно из курдских формирований, задержали высокопоставленного боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 12 апреля сообщает Kurdistan24.
Задержанный боевик возглавлял террористическое подразделение, отвечающее за вопросы здравоохранения.
Спецоперация прошла при поддержке международной коалиции, возглавляемой США, в городе Эш-Шадд.
Указанный город контролировался террористами до февраля 2016 года и играл важную роль в спонсировании бандитов, которое осуществлялось от продажи нефти.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: в Идлибской зоне протурецкие боевики соблюдают режим перемирия