* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 19:47 — REGNUM Военные «Демократических сил Сирии», состоящих преимущественно из курдских формирований, задержали высокопоставленного боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 12 апреля сообщает Kurdistan24.

Задержанный боевик возглавлял террористическое подразделение, отвечающее за вопросы здравоохранения.

Спецоперация прошла при поддержке международной коалиции, возглавляемой США, в городе Эш-Шадд.

Указанный город контролировался террористами до февраля 2016 года и играл важную роль в спонсировании бандитов, которое осуществлялось от продажи нефти.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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